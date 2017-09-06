Кто забросил самую красивую шайбу игрового дня КХЛ?

В очередной игровой день регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги было сыграно шесть матчей. Предлагаем вам выбрать самый красивый гол дня.
Никита Трямкин («Автомобилист»)
Также видео доступно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.
Никита Гусев (СКА)
Также видео доступно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.
Алексей Цветков (ХК «Сочи»)
Также видео доступно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.
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