Дуайер: рад за Энрота, за его первую победу в КХЛ и за «Динамо» в целом

Главный тренер минского «Динамо» Горди Дуайер поделился эмоциями от победы над ХК «Сочи» (4:2). Это первая победа минской команды в текущем сезоне, до этого было шесть поражений подряд.

«Мы счастливы сегодня победить. Отправляясь сюда, знали, что предстоит встретиться с очень хорошей командой, которая к тому же накануне одержала отличную волевую победу. Мы фокусировались на том, чтобы перекрыть их сильные стороны, старались сыграть активно, зная, что для соперника это второй матч за два дня.

Правда, сначала немного нервничали, получили два удаления за нарушение численного состава. Однако смогли выстоять, проделали отличную работу в меньшинстве. Затем создали много моментов в атаке, много бросали, в том числе здорово действовали индивидуально. И в итоге забросили прекрасные шайбы. Еще хотел бы отметить Юнаса Энрота — великолепно сыграл! Несколько раз оставил нас в игре при равном счёте. Рад за него, за его первую победу в КХЛ и за команду в целом», — цитирует тренера официальный сайт минского клуба.