С. Зубов: ХК «Сочи» не хватило силёнок в третьем периоде матча с «Динамо» Минск

Главный тренер ХК «Сочи» Сергей Зубов прокомментировал поражение от минского «Динамо» (2:4) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

«Динамо» провело сегодня хороший матч. Где-то перетерпело. Нам в третьем периоде не хватило силёнок. Но многие ребята боролись до конца — это радует. Еще хочется отметить нашего вратаря, который сегодня также оставлял команду в игре. Сейчас нас ждет четыре дня выходных. Поработаем над теми компонентами, которые должны приносить больше возможностей для взятия ворот», — цитирует тренера официальный сайт клуба.