Результаты игрового дня в МХЛ

В Молодёжной хоккейной лиге завершился очередной игровой день регулярного чемпионата.
«Стальные Лисы» дома оказались сильнее «Снежных Барсов», выиграв со счётом 4:2.
МХЛ - регулярный чемпионат
06 сентября 2017, среда. 15:00 МСК
Магнитогорск
4 : 2 0:1, 2:1, 2:0
Астана
0:1 – Шинкарецкий (Сейтанов) – 18:21 (5x5), 0:2 – Ярошенко (Гатиятов, Павлов) – 32:52 (5x4), 1:2 – Коробкин (Янчевский) – 38:30 (4x3), 2:2 – Абдуллин (Ольшанский) – 38:48 (4x4), 3:2 – Швырёв (Ольшанский, Коробкин) – 40:39 (5x5), 4:2 – Рожков – 56:47 (4x5)
«Спутник» на выезде разгромно проиграл «Толпару» — 0:11.
МХЛ - регулярный чемпионат
06 сентября 2017, среда. 16:30 МСК
Уфа
11 : 0 3:0, 5:0, 3:0
Альметьевск
1:0 – Аскаров (Синявский) – 11:16 (5x5), 2:0 – Синявский (Аскаров, Сытый) – 13:33 (5x4), 3:0 – Сытый (Синявский) – 15:34 (5x5), 4:0 – Скориков (Ренёв) – 26:46 (5x5), 5:0 – Сытый (Синявский, Аскаров) – 31:49 (5x5), 6:0 – Миргалиев (Пустозёров, Пачин) – 32:20 (5x5), 7:0 – Хасанов (Аскаров, Ершов) – 34:44 (5x4), 8:0 – Скориков (Мальцев, Ренёв) – 36:19 (5x5), 9:0 – Пустозёров (Пачин) – 43:52 (5x4), 10:0 – Аскаров (Сытый) – 50:20 (5x5), 11:0 – Сытый – 53:34 (4x5)
«Мамонты Югры» дома одолели «Омских Ястребов» со счётом 4:3.
МХЛ - регулярный чемпионат
06 сентября 2017, среда. 17:00 МСК
Ханты-Мансийск
4 : 3 2:1, 1:2, 1:0
Омская область
0:1 – Мельников (Спиценко, Самохвалов) – 04:17 (5x5), 1:1 – Еркин (Гайдеик, Вахрутдинов) – 07:19 (5x5), 2:1 – Грымзин (Гайдеик, Еркин) – 09:56 (5x5), 2:2 – Воронин (Спиценко) – 26:19 (5x5), 2:3 – Асташевский – 28:52 (5x5), 3:3 – Еркин (Гайдеик) – 29:31 (5x5), 4:3 – Еркин (Грымзин, Гайдеик) – 44:54 (5x5)
«Белые Медведи» на выезде уступили «Тюменскому Легиону» со счётом 2:3.
МХЛ - регулярный чемпионат
06 сентября 2017, среда. 17:00 МСК
Тюмень
3 : 2 2:2, 1:0
Челябинск
1:0 – Воробьёв (Степанов, Леваков) – 02:21 (5x5), 2:0 – Дзедаев (Кириллов) – 10:16 (5x5), 2:1 – Шадрин (Кулиев) – 15:28 (5x5), 2:2 – Лапшин (Ширяев, Рачинский) – 18:22 (5x5), 3:2 – Дзедаев – 37:03 (5x5)
«Русские Витязи» на своём льду уступили ХК «Рига» — 2:3 ОТ.
МХЛ - регулярный чемпионат
06 сентября 2017, среда. 17:00 МСК
Чехов
2 : 3 2:1, 0:0, 0:1, 0:1
Рига
1:0 – Горохов (Верба, Храпский) – 06:38 (5x5), 1:1 – Карклс (Фёдоров) – 10:31 (5x4), 2:1 – Дедов (Верба, Плехов) – 12:13 (5x4), 2:2 – Смирнов (Фёдоров) – 45:12 (5x5), 2:3 – Фёдоров (Берзиньш, Круминьш) – 63:05 (4x3)
МХК «Динамо» на своём льду крупно обыграл МХК «Алмаз» со счётом 8:4.
МХЛ - регулярный чемпионат
06 сентября 2017, среда. 19:00 МСК
Москва
8 : 4 1:2, 5:1, 2:1
Череповец
0:1 – Грачёв (Марков) – 11:00 (5x5), 0:2 – Жирнов (Шайхутдинов) – 11:27 (5x5), 1:2 – Муранов (Андреев, Чувилов) – 14:38 (5x5), 2:2 – Михайлов (Долгушкин, Панкратов) – 21:06 (5x5), 2:3 – Жирнов (Замалиев) – 31:34 (5x5), 3:3 – Муранов (Чувилов) – 32:09 (5x5), 4:3 – Муранов (Андреев) – 34:18 (5x3), – (Казаманов) – , 5:3 – Толпегин (Грищенко) – 37:34 (5x5), 6:3 – Михайлов (Долгушкин) – 37:58 (5x5), 6:4 – Гераськин (Данч) – 51:44 (5x5), 7:4 – Панкратов (Казаманов) – 54:15 (5x5), 8:4 – Толпегин (Грищенко, Чувилов) – 59:09 (5x4)