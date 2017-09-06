Знарок: не лучшая игра СКА, но увозим три очка, что тоже неплохо

Главный тренер СКА Олег Знарок прокомментировал победу над рижским «Динамо» со счётом 3:1 в рамках регулярного чемпионата КХЛ.

«Хорошо, что победили. В первом периоде не были готовы к очень быстрой игре рижан, поэтому играли неважно, нас накрывали. Где-то удачно забили. Не лучшая наша игра, но увозим из Риги три очка, что тоже неплохо. Моменты в большинстве были, не смогли забить, но это не значит, что теперь надо всё менять. Причина не лучшей игры? Их много, надо разбор делать. Если хотите, мы с вами встретимся и разберём», — передаёт слова Знарка корреспондент «Чемпионата» Константин Фёдоров.

СКА на выезде победил рижское «Динамо» и идёт без поражений — 7 побед кряду

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