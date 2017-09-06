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Озолиньш: количество удалений помешало «Динамо» выполнять задачу

6 сентября 2017, среда. 23:32 Хоккей

Главный тренер рижского «Динамо» Сандис Озолиньш прокомментировал поражение от СКА в домашнем матче со счётом 1:3.

«Старались не дать СКА много времени для создания моментов, прессинговали их по всему полю. Частично получилось, но количество удалений помешало нам выполнять свою задачу. Сложно комментировать каждое удаление, но 18 штрафных минут — это много. Во время третьей пропущенной шайбы мы уже использовали наши 30 секунд – брали «челлендж». Поэтому, чтобы дать отдых полевым игрокам, поменяли вратаря в конце третьего периода. Не я это придумал, подобный трюк используется уже много лет», — передаёт слова Озолиньша корреспондент «Чемпионата» Константин Фёдоров.

Знарок: не лучшая игра СКА, но увозим три очка, что тоже неплохо
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
ХК Динамо Рига ХК СКА Сандис Озолиньш
Новости. Хоккей
6 сентября 2017, среда
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