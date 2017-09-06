В. Воробьёв: я очень рад, что «Динамо» удалось победить в моём родном городе

Главный тренер московского «Динамо» Владимир Воробьёв подвёл итоги матча с «Северсталью» (5:1).



«Серьёзно готовились к сегодняшнему матчу, разбирали соперника. Мы знали, что они победили в двух последних встречах. Тем более что с «Северсталью» мы очень тяжело играем. К сожалению, у нас немного не получилось начало: допускали много ошибок, неправильно играли в средней зоне. Благодарен ребятам за характер — потом мы сыграли здорово и смогли вытащить матч. Где-то мы вытерпели, где-то нам повезло.

Я очень рад, что нам удалось победить в моём родном городе. Я и карьеру игрока тоже здесь начинал. Конечно, была дополнительная принципиальность. У меня в Череповце много друзей и родственников, родители тоже здесь», – цитирует тренера официальный сайт череповецкого клуба.