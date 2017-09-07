Гулявцев: счёт 1:5 не отражает хода всего матча с московским «Динамо»

Главный тренер «Северстали» Александр Гулявцев прокомментировал поражение в матче регулярного чемпионата КХЛ с московским «Динамо» (1:5).



«Да, сегодня счёт 1:5, но он не отражает хода всего матча. Потому что, я считаю, первые два периода мы провели очень хорошо. Во второй двадцатиминутке имели много моментов, проводили хорошие позиционные атаки, но не удалось забить. А с одним голом выиграть тяжело — реализация оставляет желать лучшего.



Если говорить в целом по игре, то мы уступили в борьбе на своём пятаке. Защитники «Динамо» набрасывали, а мы оставляли игрока за спиной и пропускали голы. А четвёртую и пятую шайбы вы видели сами. Но я сказал ребятам, чтобы не вешали носа. Впереди очень хорошие соперники. Будем настраиваться и готовиться к матчам с ними.



Думаю, ключевым моментом было большинство, когда мы играли «4 на 3». Тогда разница в счетё ещё была минимальна. Если бы решили те моменты, которые у нас были, — возможно, всё бы пошло совсем не так. Мы не смогли этого сделать — и получили в ответ», — цитирует тренера официальный сайт череповецкого клуба.

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Также видео доступно на официальном канале череповецкой команды в YouTube.