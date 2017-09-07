С. Костицын: «Торпедо» не давало шансов «Локомотиву» зацепиться

Форвард «Торпедо» Сергей Костицын подвёл итоги матча с «Локомотивом» (3:0).

«Начали очень здорово, сделали выводы из прошлой игры, из ошибок. Старались выполнять установку тренера. В прошлой игре очень часто теряли шайбу в средней зоне, на синей линии. Сегодня сразу с первого периода этого не делали. Не теряли шайбу, забрасывали в зону. От этого и такая игра. Мы поговорили в раздевалке с ребятами. Очень плохо сыграли последние матчи, особенно последнюю. Наверное, у всех игроков было больше концентрации. Старались принимать правильные решения, и это дало результат. Мы не давали шансов сопернику зацепиться», — цитирует игрока клубное телевидение.

Также видео доступно на официальном канале команды в YouTube.

