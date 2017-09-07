Даугавиньш: пока это лучший матч «Торпедо» в сезоне

Нападающий «Торпедо» Каспарс Даугавиньш прокомментировал победу над «Локомотивом» (3:0) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

«Торпедо» дома «всухую» обыграло «Локомотив», прервав 3-матчевую серию поражений

«Это очень важная победа для нас. Сегодня договорились играть проще, чем остальные матчи. Делали много ошибок перед этим. Главная задача сегодня была — проходить через среднюю зону чисто. Повезло — забили в начале матча. Это дало много эмоций. Играли плотно, смогли удержать счёт. Не давали сопернику много создавать. Просто хорошо работали сегодня. Пока это наш лучший матч в сезоне. Приятно, когда болельщики радуются. Это даёт нам много эмоций», — цитирует игрока клубное телевидение.

Также видео доступно на официальном канале команды в YouTube.