Кагарлицкий: на матч со СКА выйдет очень злая «Северсталь»

Форвард «Северстали» Дмитрий Кагарлицкий подвёл итоги разгромного поражения от московского «Динамо» (1:5).

Московское «Динамо» одержало пятую победу подряд, разгромив «Северсталь»

«Игра два периода складывалась неплохо. Хоть мы и проигрывали после двух периодов, но в третьем не реализовали ключевой момент — игра 4 на 3. Не забиваешь ты — забивают тебе. Проиграли третий период, оправданий нет.

Играли неплохо, особенно первый период. Во втором — более равная игра. У нас были хорошие моменты. Третий период проиграли вчистую. На матч со СКА выйдет очень злая команда. Мы готовы. Готовимся в штатном режиме», — цитирует игрока клубное телевидение.

Также видео доступно на официальном канале команды в YouTube.

