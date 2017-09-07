Рундблад: СКА в матче с «Динамо» сумел забить первым, это нам сильно помогло

Защитник СКА Давид Рундблад прокомментировал гостевую победу над рижским «Динамо» со счётом 3:1.

«Было видно, что на игру вышел серьёзно настроенный соперник. «Динамо» демонстрировало высокие скорости, но СКА сумел забить первым, это нам сильно помогло. Не знал, что они проиграли последние три матча. В КХЛ много хороших команд и игроков в каждой из них, поэтому ты не смотришь, с кем предстоит играть.

Особая мотивация против СКА? Если играешь в хоккей и хочешь выигрывать, то с таким настроем нужно выходить на каждую игру независимо от соперника», — сказал Рундблад в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Константином Фёдоровым.