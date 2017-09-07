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7 сентября — День памяти трагически погибшей хоккейной команды «Локомотив»

7 сентября 2017, четверг. 08:45 Хоккей

7 сентября в регулярных чемпионатах КХЛ и МХЛ наступает пауза. Это День памяти команды «Локомотив», погибшей в авиакатастрофе в 2011 году близ аэропорта Туношна. Погибли 44 человека.

Игроки: Виталий Аникеенко, Михаил Баландин, Александр Васюнов, Йозеф Вашичек, Александр Вьюхин, Александр Галимов, Павол Демитра, Роберт Дитрих, Марат Калимулин, Александр Калянин, Андрей Кирюхин, Никита Клюкин, Стефан Лив, Ян Марек, Сергей Остапчук, Карел Рахунек, Руслан Салей, Карлис Скрастиньш, Павел Снурницын, Даниил Собченко, Иван Ткаченко, Павел Траханов, Юрий Урычев, Геннадий Чурилов, Максим Шувалов, Артём Ярчук.

Тренеры: Александр Карповцев, Игорь Королев, Николай Кривоносов, Брэд Маккриммон.

Персонал: Юрий Бахвалов, Александр Беляев, Андрей Зимин, Евгений Куннов, Вячеслав Кузнецов, Владимир Пискунов, Евгений Сидоров.

Экипаж: Игорь Жевелов, Сергей Журавлёв, Надежда Максумова, Владимир Матюшкин, Елена Сарматова, Андрей Соломенцев, Елена Шалина.

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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ХК Локомотив
Новости. Хоккей
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