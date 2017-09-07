Кожевников: один гол в трёх матчах — домашняя модель моего большого друга Аболса

Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников высказался насчёт перестановок в исключённой из КХЛ «Кузне» и выразил мнение, что «Лада» идёт по пути новокузнецкой команды.

Гендиректор «Кузни» Сергей Зиновьев и тренерский штаб команды покидают клуб

«Весной Новокузнецку нужно было спасать своё место в КХЛ, принимать единственно правильные решения. Вместо этого состоялось назначение неопытного тренерского штаба из украинской лиги. Наверное, это стало последней каплей. Мне намного более интересны не эти отставки, а будущее «Металлурга». Нужно сделать всё возможное, чтобы новокузнецкую школу не потерять.



Являюсь сторонником сокращения в КХЛ — нам надо повышать уровень Лиги, увеличивать конкуренцию среди игроков. Что касается Востока, то там сейчас в подвале «Адмирал» и «Лада». Дежурное, предпоследнее место Тольятти в конференции просто угнетает. Команда из семи матчей пять провела дома, в родных стенах потерпев четыре поражения и умудрившись забить «Трактору», «Амуру» и «Куньлуню» в сумме лишь один гол. Вот такая домашняя модель моего большого друга, тренера Аболса. Любовь Тольятти к никогда и ничего не выигрывавшему тренеру из Латвии — главная загадка во всём мировом хоккее. Клуб завалил весь прошлый сезон, заваливает старт сезона нынешнего — а уважаемому мэру города, похоже, подсовывают бумажку со странным текстом: мол, после недавнего поражения от «Магнитки» — 4:5 все болельщики были в восторге от команды Аболса. Тольятти — большой хоккейный регион. Поэтому те, кто подставил мэра с «клюквой» про почётное поражение от «Магнитки», которую после летней распродажи обыгрывают все, кому не лень, очень далеки от хоккея. Наверное, именно поэтому они выгоняют великого чемпиона Светлова и делают ставку на Аболса с его вечным предпоследним местом. Абсурд!

Тольятти идёт печальной дорогой Новокузнецка, повторяя одну и ту же тренерскую ошибку. На рынке много качественных специалистов — Канарейкин, тот же Светлов, Квартальнов и так далее. Так в чём дело, зачем на ровном месте подставлять и клуб, и болельщиков, и регион? В Тольятти могут сколько угодно спорить со мной, писать послания, но это уже не смешно — всё уже написано в таблице», — цитирует Кожевникова Russia-Hockey.

Глава Тольятти — Кожевникову: нельзя выносить вердикт «Ладе» на старте сезона



Хоккейное сообщество «Чемпионата» в соцсети «ВКонтакте»