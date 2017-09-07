Никитин: от ротации в ЦСКА никуда не деться, даже найдя оптимальные сочетания

Главный тренер ЦСКА Игорь Никитин оценил результаты команды (шесть побед в семи матчах), рассказал о задачах команды и своей карьере.

«Пока рано быть довольным результатами и качеством игры команды. Ищем игру и оптимальные сочетания. Ребята притираются. Поэтому про начало сезона можно сказать кратко: что ждали, то и имеем. Ротацию мы станем и дальше проводить, но уже не в таких масштабах, как сейчас. У нас очень тяжёлый календарь, включающий в себя игры национальных сборных, в которые от ЦСКА очень много кандидатов. Нагрузка будет приличной. Игроки должны показать свои лучшие качества в национальных командах, тем более в нынешний олимпийский сезон. Но и в ЦСКА никто с них не снимал высоких задач. Мы являемся заложниками этих обстоятельств, от ротации в ходе регулярного чемпионата некуда будет деться даже в тот период, когда хоккеисты притрутся друг к другу, и мы найдём оптимальные сочетания.

Мы и раньше не зацикливались на победе в регулярном чемпионате. Зависимости от желания выиграть Кубок континента никогда не было. Планомерно готовимся к плей-офф. Не исключаем задачи победить в «регулярке», но акцента в эту сторону нет.

После ухода из штаба «Авангарда» была и есть работа в штабе сборной. Затем образовалась наша связка с Квартальновым. Мы очень продуктивно вместе потрудились и в «Сибири», и в ЦСКА. За три года работы в структуре «армейцев» было несколько возможностей уйти на работу главным тренером. Оставался в ЦСКА. Год назад звали в «Авангард» и «Сибирь», но у меня были обязательства перед ЦСКА. Не только контрактные. Ещё была и осталась досада от того, что так и не смогли завоевать кубок Гагарина. У нас есть амбиции это исправить и выиграть трофей в этом сезоне.

Я работаю в сборной России и однозначно буду выезжать в её расположение. Про Олимпийские игры даже говорить не надо — от работы на турнире такого уровня ни один тренер не откажется. Конечно, если меня возьмут в национальную команду в Корею, я поеду с ней», — цитирует тренера газета «Известия».