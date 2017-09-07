175 лет назад 2016
  • Главные новости
  • Популярные
События вчера Сейчас Сегодня Завтра

Никитин: от ротации в ЦСКА никуда не деться, даже найдя оптимальные сочетания

7 сентября 2017, четверг. 09:05 Хоккей

Главный тренер ЦСКА Игорь Никитин оценил результаты команды (шесть побед в семи матчах), рассказал о задачах команды и своей карьере.

«Пока рано быть довольным результатами и качеством игры команды. Ищем игру и оптимальные сочетания. Ребята притираются. Поэтому про начало сезона можно сказать кратко: что ждали, то и имеем. Ротацию мы станем и дальше проводить, но уже не в таких масштабах, как сейчас. У нас очень тяжёлый календарь, включающий в себя игры национальных сборных, в которые от ЦСКА очень много кандидатов. Нагрузка будет приличной. Игроки должны показать свои лучшие качества в национальных командах, тем более в нынешний олимпийский сезон. Но и в ЦСКА никто с них не снимал высоких задач. Мы являемся заложниками этих обстоятельств, от ротации в ходе регулярного чемпионата некуда будет деться даже в тот период, когда хоккеисты притрутся друг к другу, и мы найдём оптимальные сочетания.

Мы и раньше не зацикливались на победе в регулярном чемпионате. Зависимости от желания выиграть Кубок континента никогда не было. Планомерно готовимся к плей-офф. Не исключаем задачи победить в «регулярке», но акцента в эту сторону нет.

После ухода из штаба «Авангарда» была и есть работа в штабе сборной. Затем образовалась наша связка с Квартальновым. Мы очень продуктивно вместе потрудились и в «Сибири», и в ЦСКА. За три года работы в структуре «армейцев» было несколько возможностей уйти на работу главным тренером. Оставался в ЦСКА. Год назад звали в «Авангард» и «Сибирь», но у меня были обязательства перед ЦСКА. Не только контрактные. Ещё была и осталась досада от того, что так и не смогли завоевать кубок Гагарина. У нас есть амбиции это исправить и выиграть трофей в этом сезоне.

Я работаю в сборной России и однозначно буду выезжать в её расположение. Про Олимпийские игры даже говорить не надо — от работы на турнире такого уровня ни один тренер не откажется. Конечно, если меня возьмут в национальную команду в Корею, я поеду с ней», — цитирует тренера газета «Известия».

Никитин: ЦСКА приятнее играть при полных трибунах, ребята это заслуживают
Источник: Известия Сообщить об ошибке
Теги
Сборная России — Хоккей ХК Авангард ХК Сибирь ХК ЦСКА Дмитрий Квартальнов Игорь Никитин Кирилл Фастовский
Новости. Хоккей
7 сентября 2017, четверг
09:05 Никитин: от ротации в ЦСКА никуда не деться, даже найдя оптимальные сочетания
09:00 Кожевников: один гол в трёх матчах — домашняя модель моего большого друга Аболса
08:45 7 сентября — День памяти трагически погибшей хоккейной команды «Локомотив»
08:30 Рундблад: СКА в матче с «Динамо» сумел забить первым, это нам сильно помогло
01:00 Щегольков: не припомню, когда ещё ХК «Сочи» играл два матча за два дня
00:41 Кагарлицкий: на матч со СКА выйдет очень злая «Северсталь»
00:33 Даугавиньш: пока это лучший матч «Торпедо» в сезоне
00:26 С. Костицын: «Торпедо» не давало шансов «Локомотиву» зацепиться
00:05 Гулявцев: счёт 1:5 не отражает хода всего матча с московским «Динамо»
6 сентября 2017, среда
23:47 В. Воробьёв: я очень рад, что «Динамо» удалось победить в моём родном городе
23:39 Широков: на чемпионов всегда особенно настраиваются, у СКА не было лёгких игр
23:32 Озолиньш: количество удалений помешало «Динамо» выполнять задачу
23:32 Знарок: не лучшая игра СКА, но увозим три очка, что тоже неплохо
23:29 Результаты игрового дня в МХЛ
23:18 С. Зубов: ХК «Сочи» не хватило силёнок в третьем периоде матча с «Динамо» Минск
23:14 Дуайер: рад за Энрота, за его первую победу в КХЛ и за «Динамо» в целом
23:12 Малыхин: не думаю, что «Ак Барс» находится в психологической яме
23:00 Кто забросил самую красивую шайбу игрового дня КХЛ?
22:49 Лепистё: слежу за «Салаватом Юлаевым», у них весёлые матчи
22:33 Ялонен: «Йокерит» решил матч со «Спартаком» игрой в неравных составах
22:31 Клинкхаммер перейдёт в «Ак Барс», матч с «Сочи» был последним за «Динамо»
22:26 Агент Пастрняка: обсуждаем с «Бостоном» 8-летний контракт, прогресса нет
22:26 Епанчинцев: «Спартаку» не хватило свежести в матче с «Йокеритом»
22:18 Д. Юдин: «Спартаку» нужно хорошо восстановиться к следующим играм
22:13 Воронин: с такой командой, как «Йокерит», нельзя удаляться
22:00 Дубль Фонтейна помог минскому «Динамо» одержать 1-ю победу в сезоне — над «Сочи»
22:00 Скудра: нам очень нужны голы Даугавиньша, Галимов подтащил в первом периоде
21:52 СКА на выезде победил рижское «Динамо» и идёт без поражений — 7 побед кряду
21:50 «Йокерит» в Москве одолел «Спартак» и набирает очки в трёх матчах подряд
21:49 Кудашов: «Локомотив» не был готов к игре с «Торпедо»? Вам показалось
21:30 Защитник «Оттавы» Карлссон может не успеть восстановиться к старту сезона
21:18 Московское «Динамо» одержало пятую победу подряд, разгромив «Северсталь»
21:11 «Торпедо» дома всухую обыграло «Локомотив», прервав 3-матчевую серию поражений
21:01 «Виннипег» продлит контракты с главным тренером и генменеджером
20:56 Кокарев: игра с «Барысом» была наша, покопаемся в себе
20:35 Крикунов: Атанасью? Я не понял даже, кто это, это слухи
20:31 Билялетдинов: вторую игру «Ак Барс» допускает индивидуальные грубые ошибки
20:21 Экман-Ларссон: Доан был всё то время, что я провёл в Аризоне
20:15 Майоров: по поводу такого календаря «Спартаку» надо скандалить и ругаться с КХЛ
20:03 Защитник «Спартака» Сергиенко проводит 100-й матч в КХЛ
19:37 Защитник «Автомобилиста» Трямкин забил свой первый гол после возвращения из НХЛ
19:27 Рижское «Динамо» и СКА назвали составы на очный матч
19:19 Стали известны составы ХК «Сочи» и минского «Динамо» на очный матч
19:17 «Автомобилист» отыгрался с 0:2 и обыграл «Ак Барс», это вторая победа кряду
19:09 «Спартак» и «Йокерит» назвали составы на матч в Москве
Все новости RSS
Партнерский контент