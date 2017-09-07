Сэм Бенетт подписал 2-летний контракт с «Калгари» на $ 1,95 млн в год

Канадский клуб Национальной хоккейной лиги «Калгари Флэймз» объявил о подписании контракта с форвардом Сэмом Беннеттом. Об этом сообщает официальный сайт команды. Хоккеист находился в статусе ограниченно свободного агента. Соглашение между 21-летним игроком и клубом рассчитано на два сезона. Зарплата составит $ 1,95 млн в год.



В прошлом сезоне Беннетт набрал 26 (13+13) очков в 81 матче регулярного чемпионата НХЛ за канадскую команду при показателе полезности «-16». В 4 матчах розыгрыша Кубка Стэнли он забросил 2 шайбы. Ранее сообщалось, что игрок готов рассмотреть варианты продолжения карьеры в Европе.

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