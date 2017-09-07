«Лос-Анджелес» пригласил Брукса Лайка в свой тренировочный лагерь

Клуб Национальной хоккейной лиги «Лос-Анджелес Кингз» пригласил форварда Брукса Лайка в свой тренировочный лагерь на пробный контракт. Об этом сообщил сам нападающий в своём «твиттере».



34-летний нападающий в прошлом сезоне не провёл в НХЛ ни одного матча. В Американской хоккейной лиге играл за фарм-клуб «Торонто Мэйпл Лифс», провёл в составе «Марлис» 27 матчей, в которых набрал 9 (1+8) очков. Ранее стало известно, что «Кингз» пригласили в свой лагерь защитника Криса Ли и форварда Брендона Праста.

Экс-защитник «Магнитки» Ли подписал пробный контракт с «Лос-Анджелесом»