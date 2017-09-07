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Таварес: новый контракт — это большое жизненное решение

7 сентября 2017, четверг. 09:50 Хоккей

Капитан «Нью-Йорк Айлендерс» Джон Таварес рассказал о ситуации со своим новым контрактом.

«Всё намного сложнее, чем думают болельщики. У всех разные ситуации и обстоятельства. Это большое жизненное решение, хочется всё взвесить и понимать, что будет в будущем. Думаю, что любой на моём месте, кому надо было бы принимать такое решение, вёл себя так же.

В расчёт принимается всё. Хочется знать, где ты играешь, и находиться в хорошей ситуации. Я знаю, как сильно руководство хочет сделать нашу команду первоклассным местом. Думаю, что все игроки и сотрудники клуба хотят понять, что будет дальше. Когда придёт время, всё решится.

Вопросы о контракте? Такова работа медиа, я это уважаю. Но в то же время мне надо сохранять концентрацию на сезоне. Я пытаюсь быть лучшим возможным игроком, лучшим капитаном и, конечно, вновь сыграть в плей-офф и получить шанс завоевать Кубок Стэнли», – цитирует хоккеиста NBC.

Хо-Сенг: должны быть рады за Тавареса, несмотря на решение, которое он примет
Источник: NBC Sports Сообщить об ошибке
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Нью-Йорк Айлендерс Джон Таварес
Новости. Хоккей
7 сентября 2017, четверг
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