В «Каролине» появится капитан впервые с февраля 2016 года

Главный тренер «Каролины Харрикейнз» Билл Питерс сообщил, что в команде в предстоящем сезоне появится капитан. «Харрикейнз» обходились без капитана с февраля 2016 года, после обмена Эрика Стаала в «Нью-Йорк Рейнджерс». Среди кандидатов называются защитник Джастин Фолк, форварды Джордан Стаал, Виктор Раск и Джефф Скиннер. Также на эту роль может претендовать Джастин Уильямс, хотя он ранее давал понять, что не стремится к капитанству.



«Это не будет единоличным решением. Здесь важно принимать идеи каждого. Дайте пример, почему вы назвали именно этого парня. Пример того, как он показал лидерские качества. Кто-то получит нашивку, это точно. У нас прекрасная группа лидеров, и есть хорошие кандидаты», – сказал Питерс.

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