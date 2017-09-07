«Спартак» подтвердил, что форвард Шмелёв помещён в список отказов

В пресс-службе «Спартака» подтвердили корреспонденту «Чемпионата» Павлу Панышеву, что форвард Сергей Шмелёв помещён в список отказов. В течение 48 часов его может забрать любая команда. Если хоккеист не заинтересует ни один клуб, он отправится в команду ВХЛ «Химик».

В текущем сезоне хоккеист провёл за московскую команду два матча в регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги и очков не набрал. Хоккеист выступал за московскую команду в сезонах 2016-17 и 2015-16 гг. В прошлом сезоне на его счету 10 очков в 45 матчах. Всего на уровне КХЛ Шмелёв провёл 212 матчей за «Спартак» и «Атлант» — на его счету 97 очков.



Ранее через список отказов прошёл другой спартаковец — Станислав Чистов, в итоге отправившийся в клуб Высшей хоккейной лиги «Химик».