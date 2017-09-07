«Детройт» пригласил в тренировочный лагерь нападающего Паренто

Команда Национальной хоккейной лиги «Детройт Ред Уингз» пригласила нападающего Пьера Паренто в свой тренировочный лагерь. Об этом американская команда проинформировала в своём «твиттере». Соглашение между игроком и клубом носит пробный характер.

34-летний Паренто в прошлом сезоне выступал за «Нью-Джерси Дэвилз» и «Нэшвилл Предаторз». В регулярном чемпионате хоккеист провёл 67 матчей и набрал 28 (13+15) очков, в плей-офф принял участие в 5 матчах.

Ранее клуб пригласил в тренировочный лагерь экс-форварда «Адмирала» и «Авангарда» Дэвида Бута.