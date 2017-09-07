Минское «Динамо» обменяло Клинкхаммера в «Ак Барс»

Нападающий Роб Клинкхаммер перешёл в казанский клуб Континентальной хоккейной лиги «Ак Барс». Об этом сообщает официальный сайт предыдущей команды форварда — минского «Динамо». Взамен минский клуб получил денежную компенсацию и права на защитника Стефана Эллиотта.



6 сентября форвард провёл свой последний матч за минскую команду. Минчане праздновали первую победу в текущем сезоне — со счётом 4:2 над ХК «Сочи» на выезде. В последней игре за минчан Клинкхаммер набрал 2 (1+1) очка. В прошлом сезоне игрок провёл в общей сложности 52 матча за минскую команду и набрал 44 очка.

Клинкхаммер перейдёт в «Ак Барс», матч с «Сочи» был последним за «Динамо»

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