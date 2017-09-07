«Северсталь» – «Динамо» Минск: КХЛ наказала лайнсмена за матч-штраф Клинкхаммеру

Руководитель Департамента судейства КХЛ Алексей Горский объяснил отмену штрафа нападающему минского «Динамо» Роба Клинкхаммера в матче с «Северсталью».



«В конфликт между Робом Клинкхаммером и Даниилом Вовченко вмешался лайнсмен и поступил совершенно правильно. Мы ориентируем линейных арбитров на то, чтобы они не оставались безучастными в таких ситуациях. Лайнсмен и сообщил главному арбитру о нарушении со стороны игрока минского «Динамо».



Однако в ситуации он разобрался не до конца. На повторе с другой камеры видно, что, по идее, надо было оштрафовать и Вовченко, который первым нанес удар Клинкхаммеру. Тот ответил, но, конечно, не колющим ударом, о обычным, ударил соперника по ноге. В итоге СДК переквалифицировал нарушение Клнинкхаммера на малый штраф, а мы, в свою очередь, наказали лайнсмена в соответствии с правилами КХЛ», – цитируцет функционера официальный сайт КХЛ.

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