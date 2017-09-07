Жена Игоря Королёва: он был моей второй половиной, жизнь перевернулась

Вера Королёва, жена тренера «Локомотива» Игоря Королёва, трагически погибшего вместе с ярославской командой 7 сентября 2011 года, рассказала о муже и поделилась воспоминаниями о трагедии.

Команда легенд и парней с нашего двора. Каким был тот «Локомотив» Они могли привезти в Ярославль кубок.

«День жуткий. Начинался учебный год в канадской школе. Мы вечером поговорили с Игорем, как всегда. Он сказал, что впереди суматошный день, непонятно, где будет раскатка: в Ярославле или уже в Минске. Он обычно в течение суток мне раз по двадцать звонил. Интересовался всеми делами. А я тогда вся в делах была, у меня в машине только новостное радио. Я думала о других делах и не услышала первые анонсы. Пришла домой, открыла компьютер. Вижу новости. Всё. Дальше не описать. Попросила знакомых, чтобы они дочек из школы забрали, но ничего не говорили. Я не знала, как сказать девочкам, и это было самое трудное. В один момент моя жизнь перевернулась. Знаете, когда говорят про вторую половину, то, наверное, даже не знают, что имеют в виду. А я знала. Игорь был моей второй половиной. Мы с ним с первого класса вместе. И он ушёл. Я даже не помню осознанной жизни без него.

Чем занимаюсь сейчас? Дочерей рощу. Старшая уже университет закончила, младшая ещё не доучилась. Я думала работу найти, но с этим довольно непросто, особенно после такого большого перерыва. Так что веду хозяйство по дому. Думаю, что надо чем-то ещё заняться. Мы как-то были на годовщине. Но давно уже не приезжали. Уверена, что если мне будет нужна какая-то помощь, то я точно смогу к Яковлеву обратиться и он не откажет. Были проблемы со страховкой от авиакомпании. Считается, что этот рейс был международным, так как команда летела за границу. А заплатили так, словно это был внутрироссийский перелёт. К клубу вопросов нет.

Игорь – фанат хоккея. Он всю жизнь был в этом виде спорта. Он искал работу в Канаде. Готов работать даже с университетскими командами. Сначала в «Локомотив» назначили Сашу Карповцева, а потом у Брэда Макриннона появился вариант с Игорем. Они же играли вместе в «Финиксе». Брэд уже заканчивал карьеру, но они пересекались. Тот год, когда он закончил карьеру и ещё не стал тренером, был, наверное, самым счастливым. Мы впервые за долгое-долгое время Новый год спокойно встретили, не надо было на следующий день на тренировку. Когда мы приехали в Ярославль, к нам подходили работники арены и говорили, что очень его любили. Он всегда здоровался, и какие-то темы обсуждал. И было видно, что работает не по контракту, а с душой.

Игорь был модником. Очень любил делать подарки. А однажды приехал ко мне в Торонто на день рождения. Прямо из России. Сделал сюрприз. Обожал дарить цветы», — цитирует Веру Королёву «Спорт-экспресс».