175 лет назад 2016
  • Главные новости
  • Популярные
События вчера Сейчас Сегодня Завтра

Жена Игоря Королёва: он был моей второй половиной, жизнь перевернулась

7 сентября 2017, четверг. 12:40 Хоккей

Вера Королёва, жена тренера «Локомотива» Игоря Королёва, трагически погибшего вместе с ярославской командой 7 сентября 2011 года, рассказала о муже и поделилась воспоминаниями о трагедии.

Команда легенд и парней с нашего двора. Каким был тот «Локомотив»
Они могли привезти в Ярославль кубок.

«День жуткий. Начинался учебный год в канадской школе. Мы вечером поговорили с Игорем, как всегда. Он сказал, что впереди суматошный день, непонятно, где будет раскатка: в Ярославле или уже в Минске. Он обычно в течение суток мне раз по двадцать звонил. Интересовался всеми делами. А я тогда вся в делах была, у меня в машине только новостное радио. Я думала о других делах и не услышала первые анонсы. Пришла домой, открыла компьютер. Вижу новости. Всё. Дальше не описать. Попросила знакомых, чтобы они дочек из школы забрали, но ничего не говорили. Я не знала, как сказать девочкам, и это было самое трудное. В один момент моя жизнь перевернулась. Знаете, когда говорят про вторую половину, то, наверное, даже не знают, что имеют в виду. А я знала. Игорь был моей второй половиной. Мы с ним с первого класса вместе. И он ушёл. Я даже не помню осознанной жизни без него.

Чем занимаюсь сейчас? Дочерей рощу. Старшая уже университет закончила, младшая ещё не доучилась. Я думала работу найти, но с этим довольно непросто, особенно после такого большого перерыва. Так что веду хозяйство по дому. Думаю, что надо чем-то ещё заняться. Мы как-то были на годовщине. Но давно уже не приезжали. Уверена, что если мне будет нужна какая-то помощь, то я точно смогу к Яковлеву обратиться и он не откажет. Были проблемы со страховкой от авиакомпании. Считается, что этот рейс был международным, так как команда летела за границу. А заплатили так, словно это был внутрироссийский перелёт. К клубу вопросов нет.

Игорь – фанат хоккея. Он всю жизнь был в этом виде спорта. Он искал работу в Канаде. Готов работать даже с университетскими командами. Сначала в «Локомотив» назначили Сашу Карповцева, а потом у Брэда Макриннона появился вариант с Игорем. Они же играли вместе в «Финиксе». Брэд уже заканчивал карьеру, но они пересекались. Тот год, когда он закончил карьеру и ещё не стал тренером, был, наверное, самым счастливым. Мы впервые за долгое-долгое время Новый год спокойно встретили, не надо было на следующий день на тренировку. Когда мы приехали в Ярославль, к нам подходили работники арены и говорили, что очень его любили. Он всегда здоровался, и какие-то темы обсуждал. И было видно, что работает не по контракту, а с душой.

Игорь был модником. Очень любил делать подарки. А однажды приехал ко мне в Торонто на день рождения. Прямо из России. Сделал сюрприз. Обожал дарить цветы», — цитирует Веру Королёву «Спорт-экспресс».

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
ХК Локомотив
Новости. Хоккей
7 сентября 2017, четверг
13:09 Батыршин: пусть болельщики не переживают, у «Ак Барса» всё будет хорошо
12:44 Нападающий Скилле официально стал игроком минского «Динамо»
12:40 Жена Игоря Королёва: он был моей второй половиной, жизнь перевернулась
12:14 Новое правило в НХЛ — 2 минуты штрафа за неправильный офсайд-челлендж
12:02 «Северсталь» – «Динамо» Минск: КХЛ наказала лайнсмена за матч-штраф Клинкхаммеру
11:35 Турнир новичков команд НХЛ во Флориде отменён в связи с наступлением урагана
11:33 Минское «Динамо» обменяло Клинкхаммера в «Ак Барс»
11:15 «Детройт» пригласил в тренировочный лагерь нападающего Паренто
10:54 «Спартак» подтвердил, что форвард Шмелёв помещён в список отказов
10:45 Инсайдер TSN: «Ванкувер» и Хорват приближаются к сделке
10:16 Отец Ивана Ткаченко: сравнивать тот «Локомотив» с нынешним невозможно
10:05 В «Каролине» появится капитан впервые с февраля 2016 года
09:58 «Амур» обменял Севанькаева и Закарлюкина в «Ермак», Гиздатуллина — в «Ценг Тоу»
09:50 Таварес: новый контракт — это большое жизненное решение
09:45 «Лос-Анджелес» пригласил Брукса Лайка в свой тренировочный лагерь
09:36 «Вашингтон» пропустит турнир новичков во Флориде из-за наступления урагана
09:15 Сэм Бенетт подписал 2-летний контракт с «Калгари» на $ 1,95 млн в год
09:14 Форвард «Спартака» Шмелёв будет помещён в список отказов
09:05 Никитин: от ротации в ЦСКА никуда не деться, даже найдя оптимальные сочетания
09:00 Кожевников: один гол в трёх матчах — домашняя модель моего большого друга Аболса
08:45 7 сентября — День памяти трагически погибшей хоккейной команды «Локомотив»
08:30 Рундблад: СКА в матче с «Динамо» сумел забить первым, это нам сильно помогло
01:00 Щегольков: не припомню, когда ещё ХК «Сочи» играл два матча за два дня
00:41 Кагарлицкий: на матч со СКА выйдет очень злая «Северсталь»
00:33 Даугавиньш: пока это лучший матч «Торпедо» в сезоне
00:26 С. Костицын: «Торпедо» не давало шансов «Локомотиву» зацепиться
00:05 Гулявцев: счёт 1:5 не отражает хода всего матча с московским «Динамо»
6 сентября 2017, среда
23:47 В. Воробьёв: я очень рад, что «Динамо» удалось победить в моём родном городе
23:39 Широков: на чемпионов всегда особенно настраиваются, у СКА не было лёгких игр
23:32 Озолиньш: количество удалений помешало «Динамо» выполнять задачу
23:32 Знарок: не лучшая игра СКА, но увозим три очка, что тоже неплохо
23:29 Результаты игрового дня в МХЛ
23:18 С. Зубов: ХК «Сочи» не хватило силёнок в третьем периоде матча с «Динамо» Минск
23:14 Дуайер: рад за Энрота, за его первую победу в КХЛ и за «Динамо» в целом
23:12 Малыхин: не думаю, что «Ак Барс» находится в психологической яме
23:00 Кто забросил самую красивую шайбу игрового дня КХЛ?
22:49 Лепистё: слежу за «Салаватом Юлаевым», у них весёлые матчи
22:33 Ялонен: «Йокерит» решил матч со «Спартаком» игрой в неравных составах
22:31 Клинкхаммер перейдёт в «Ак Барс», матч с «Сочи» был последним за «Динамо»
22:26 Агент Пастрняка: обсуждаем с «Бостоном» 8-летний контракт, прогресса нет
22:26 Епанчинцев: «Спартаку» не хватило свежести в матче с «Йокеритом»
22:18 Д. Юдин: «Спартаку» нужно хорошо восстановиться к следующим играм
22:13 Воронин: с такой командой, как «Йокерит», нельзя удаляться
22:00 Дубль Фонтейна помог минскому «Динамо» одержать 1-ю победу в сезоне — над «Сочи»
22:00 Скудра: нам очень нужны голы Даугавиньша, Галимов подтащил в первом периоде
Все новости RSS
Партнерский контент