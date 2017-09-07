Батыршин: пусть болельщики не переживают, у «Ак Барса» всё будет хорошо

Защитник «Ак Барса» Рафаэль Батыршин прокомментировал поражение от «Автомобилиста» (2:3). Для него эта игра стала первой в сезоне



«Состояние? Далеко до идеального. В некоторых моментах не хватает игровой практики. Старался как мог, но команда всё равно проиграла. Нам не хватает реализации. Сезон длинный. Впереди, я думаю, всё будет хорошо. Мы вроде неплохо начали, вели 2:0, но затем пропустили в большинстве. Ключевой ли это момент? Не думаю. Потом сбавили обороты, перестали лезть на ворота. Из-за это не смогли ещё забить.

У нас нет звена-лидера, все 4 звена могут забить. Это наш козырь. Мы не зависим от одного звена. Ничего страшного. Защитники стараются, бросают. Возможно, нападающие не так хорошо закрывают. А так все стараются и все хотят, чтобы команда выиграла. Всё у нас всё будет хорошо. Пусть болельщики не переживают, – приводит слова Батыршина официальный сайт клуба.