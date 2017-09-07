Бэйкс: у меня нет хрустального шара, но думаю, Пастрняк останется в «Бостоне»

Форвард «Бостон Брюинз» Дэвид Бэйкс прокомментировал тот факт, что клуб до сих пор не подписал контракт с чешским нападающим Давидом Пастрняком.



«Нужно быть осторожным в источниках, из которых вы получаете информацию. Я был на переговорах за свою карьеру, и знаю, что информация вокруг них далеко не всегда правдива. Не стоит совать свой нос, если не знаешь всех деталей. Я думаю, что есть желание с обеих сторон, чтобы он был в тренировочном лагере и играл за команду в течение длительного времени.



Мы должны запереть стороны переговоров вместе в комнате без еды. Это мой план. Надеюсь, Пастрняк присоединится к нам до начала сезона… Если нет, то чем раньше, тем лучше. У меня нет хрустального шара, чтобы посмотреть, что произойдёт, но я думаю, что Пастрняк будет в команде в течение долгого времени. Клуб хочет его оставить, и, думаю, это произойдёт», — рассказал хоккеист.

Агент Пастрняка: обсуждаем с «Бостоном» 8-летний контракт, прогресса нет