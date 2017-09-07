Нападающий Максим Трунёв подпишет контракт со «Спартаком»

Как стало известно «Чемпионату», нападающий Максим Трунёв перейдёт в московский «Спартак». Напомним, хоккеист начал сезон в череповецкой «Северстали», но расторг контракт с клубом по обоюдному согласию сторон, не сыграв ни одного матча в чемпионате.



В прошлом сезоне 26-летний форвард сумел записать на свой счёт 29 (17+12) результативных баллов в 58 играх регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги при показателе полезности "-11" и 28 минутах штрафного времени. Ранее игрок выступал за «Нефтехимик», «Локомотив» и «Адмирал».

Нападающий Максим Трунёв покинул «Северсталь»

Хоккейное сообщество «Чемпионата» в социальной сети «ВКонтакте».