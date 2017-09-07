Таварес об Эберле: это стабильный игрок с невероятным набором умений

Нападающий «Нью-Йорк Айлендерс» Джон Таварес поделился мнением о пополнившем состав клуба форварда Джордане Эберле.



«Эберле надёжный и очень стабильный игрок с невероятным набором умений. Думаю, что он поможет нам в большинстве, которое в прошлом сезоне откровенно не блистало. Хотя этот компонент всегда был нашей опорой, даже в неудачных сезонах. Безусловно, я неплохо его знаю. Мы играли вместе на двух чемпионатах мира и на молодёжном чемпионате.



Не помню, как много мы играли в одном звене. Помню только, что на молодёжном чемпионате мы были в одной бригаде большинства. Но он в любом случае прекрасный хоккеист. За много лет я хорошо его узнал, и он действительно весёлый парень. Думаю, что он отлично впишется в коллектив», — цитирует Тавареса официальный сайт лиги.

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