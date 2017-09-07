Юбердо: Ягр научил молодых хоккеистов «Флориды» тренироваться

Нападающий «Флориды Пантерз» Джонатан Юбердо поделился мнением о форварде Яромире Ягре, который до сих пор не нашёл себе нового клуба в НХЛ.



«Когда он появился у нас, я не знал, чего ждать от такого игрока, как Ягр. Он легенда. Будет ли он помогать молодым ребятам? Да, он помогал. Он помог нам, мы почувствовали уверенность благодаря ему. Барков и я играли вместе с ним. Он сказал нам, что мы хорошие игроки и должны играть в своей манере и с полной отдачей. Он научил нас тренироваться. После тренировок мы оставались на льду и катались дополнительно. Ему 45 лет, а он делает такие вещи.



Я уверен, что кто-нибудь даст ему шанс. Я думаю, что он по-прежнему может играть в лиге!» — цитирует Юбердо официальный сайт НХЛ.