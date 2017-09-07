«Виннипег» заключил новые долгосрочные контракты с Морисом и Чевелдэйоффом

Клуб Национальной хоккейной лиги «Виннипег Джетс» на своём официальном сайте рассказал о подписании новых долгосрочных контрактов с главным тренером Полом Морисом и генеральным менеджеромКевином Чевелдэйоффом.



50-летний Морис работает в клубе с января 2014 года, с того времени команда выиграла 132 матча, проиграв в основное время в 112 играх и потерпев поражение в овертайме или по буллитам в 33 встречах.



Чевелдэйофф трудится в «Виннипеге»с июня 2011 года. Ранее специалист работал на различных должностях в «Чикаго Блэкхоукс».



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«Виннипег» продлит контракты с главным тренером и генменеджером