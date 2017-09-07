Окпосо: счастлив вернуться в строй и иметь возможность играть

Нападающий «Баффало Сэйбрз» Кайл Окпосо прокомментировал свой первый выход на лёд после тяжёлой сотрясения мозга, полученного в конце прошлого регулярного чемпионата. Игрок 27 марта попал под силовой приём, а через несколько дней ему стало плохо и его положили в отдел интенсивной терапии.



«Ситуация была непростой, и с тех пор я проделал непростой путь. Сейчас я просто счастлив вернуться в строй, иметь возможность играть и делать это на высоком уровне», — приводит слова Окпосо официальный сайт лиги.



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