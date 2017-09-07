Макдэвид: Кросби — лучший игрок в мире, он выиграл всё

Нападающий «Эдмонтон Ойлерз» Коннор Макдэвид назвал форварда «Питтсбург Пингвинз» Сидни Кросби лучшим игроком мира.



«Лучший игрок НХЛ? Назову Сидни Кросби. Он всего добился, выиграл всё что можно. Индивидуальные награды, командные – он все выигрывал. Он тот парень, думаю, на которого все ориентируются.



Я?! Не думаю, что вы найдете хотя бы одного хоккеиста, который скажет журналистам или кому-то еще, что он лучший в мире. Чтобы догнать Сида, нужно выиграть все, что сумел он. Только так достигается величиею



Я уверенно считаю, что Кросби – номер один в мире. Великие хоккеисты – это те игроки, с которых ты не можешь свести глаз во время игры», — цитирует Макдэвида официальный сайт лиги.



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