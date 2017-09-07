175 лет назад 2016
  • Главные новости
  • Популярные
События вчера Сейчас Сегодня Завтра

Макдэвид: Кросби — лучший игрок в мире, он выиграл всё

7 сентября 2017, четверг. 19:20 Хоккей

Нападающий «Эдмонтон Ойлерз» Коннор Макдэвид назвал форварда «Питтсбург Пингвинз» Сидни Кросби лучшим игроком мира.

«Лучший игрок НХЛ? Назову Сидни Кросби. Он всего добился, выиграл всё что можно. Индивидуальные награды, командные – он все выигрывал. Он тот парень, думаю, на которого все ориентируются.

Я?! Не думаю, что вы найдете хотя бы одного хоккеиста, который скажет журналистам или кому-то еще, что он лучший в мире. Чтобы догнать Сида, нужно выиграть все, что сумел он. Только так достигается величиею

Я уверенно считаю, что Кросби – номер один в мире. Великие хоккеисты – это те игроки, с которых ты не можешь свести глаз во время игры», — цитирует Макдэвида официальный сайт лиги.

Овечкин похудел и обещал вернуться
Три недели до старта предсезонки – а капитан «Вашингтона» уже вовсю «пашет» на льду.
Источник: Официальный сайт НХЛ (русская версия) Сообщить об ошибке
Теги
Питтсбург Пингвинз Эдмонтон Ойлерз Коннор Макдэвид Сидни Кросби
Новости. Хоккей
7 сентября 2017, четверг
19:20 Макдэвид: Кросби — лучший игрок в мире, он выиграл всё
18:42 НХЛ опубликовала Декларацию принципов
18:06 Окпосо: счастлив вернуться в строй и иметь возможность играть
17:30 Чешский нападающий Давид Пастрняк может продолжить карьеру в КХЛ
17:24 Источник: «Питтсбург» советовался с Малкиным по поводу приглашения Зарипова
16:59 «Виннипег» заключил новые долгосрочные контракты с Морисом и Чевелдэйоффом
16:38 Юбердо: Ягр научил молодых хоккеистов «Флориды» тренироваться
16:00 Таварес об Эберле: это стабильный игрок с невероятным набором умений
15:30 Александр Пережогин и Никита Лисов продлили контракты с «Авангардом» на год
15:16 Нападающий Максим Трунёв подпишет контракт со «Спартаком»
15:00 Бэйкс: у меня нет хрустального шара, но думаю, Пастрняк останется в «Бостоне»
14:58 Фонтейн: команда в минском «Динамо» продолжает строиться
14:55 В Коломне стартовал сезон Любительской хоккейной лиги
14:29 Беннетт: в ближайшие два года я намерен показать, чего стою
14:05 «Нэшвилл» сыграет с «Тампой» вместо отменённого турнира новичков во Флориде
13:46 Шестёркин: СКА будет исправлять ошибки
13:09 Батыршин: пусть болельщики не переживают, у «Ак Барса» всё будет хорошо
12:44 Нападающий Скилле официально стал игроком минского «Динамо»
12:40 Жена Игоря Королёва: он был моей второй половиной, жизнь перевернулась
12:14 Новое правило в НХЛ — 2 минуты штрафа за неправильный офсайд-челлендж
12:02 «Северсталь» – «Динамо» Минск: КХЛ наказала лайнсмена за матч-штраф Клинкхаммеру
11:35 Турнир новичков команд НХЛ во Флориде отменён в связи с наступлением урагана
11:33 Минское «Динамо» обменяло Клинкхаммера в «Ак Барс»
11:15 «Детройт» пригласил в тренировочный лагерь нападающего Паренто
10:54 «Спартак» подтвердил, что форвард Шмелёв помещён в список отказов
10:45 Инсайдер TSN: «Ванкувер» и Хорват приближаются к сделке
10:16 Отец Ивана Ткаченко: сравнивать тот «Локомотив» с нынешним невозможно
10:05 В «Каролине» появится капитан впервые с февраля 2016 года
09:58 «Амур» обменял Севанькаева и Закарлюкина в «Ермак», Гиздатуллина — в «Ценг Тоу»
09:50 Таварес: новый контракт — это большое жизненное решение
09:45 «Лос-Анджелес» пригласил Брукса Лайка в свой тренировочный лагерь
09:36 «Вашингтон» пропустит турнир новичков во Флориде из-за наступления урагана
09:15 Сэм Бенетт подписал 2-летний контракт с «Калгари» на $ 1,95 млн в год
09:14 Форвард «Спартака» Шмелёв будет помещён в список отказов
09:05 Никитин: от ротации в ЦСКА никуда не деться, даже найдя оптимальные сочетания
09:00 Кожевников: один гол в трёх матчах — домашняя модель моего большого друга Аболса
08:45 7 сентября — День памяти трагически погибшей хоккейной команды «Локомотив»
08:30 Рундблад: СКА в матче с «Динамо» сумел забить первым, это нам сильно помогло
01:00 Щегольков: не припомню, когда ещё ХК «Сочи» играл два матча за два дня
00:41 Кагарлицкий: на матч со СКА выйдет очень злая «Северсталь»
00:33 Даугавиньш: пока это лучший матч «Торпедо» в сезоне
00:26 С. Костицын: «Торпедо» не давало шансов «Локомотиву» зацепиться
00:05 Гулявцев: счёт 1:5 не отражает хода всего матча с московским «Динамо»
6 сентября 2017, среда
23:47 В. Воробьёв: я очень рад, что «Динамо» удалось победить в моём родном городе
23:39 Широков: на чемпионов всегда особенно настраиваются, у СКА не было лёгких игр
Все новости RSS
Партнерский контент