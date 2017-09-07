Нидеррайтер: играть ещё пять лет за «Миннесоту» — это прекрасно

Нападающий «Миннесоты Уайлд» Нино Нидеррайтер прокомментировал подписание нового контракта с клубом.



«Подписание контракта — это всегда здорово. Играть ещё пять лет за „Уайлд“ — это прекрасно. Думаю, что для обеих сторон сделка получилась честной.



Швейцарский хоккей? Он действительно быстро развивается, но началось всё, наверное, с Марка Штрайта, который фактически проложил дорогу молодым. А теперь на первые роли выходим уже мы, и это здорово. Что касается Хишира, то он, конечно, очень быстрый и техничный хоккеист с отличным хоккейным чутьем. Любопытно посмотреть, что у него получится», — цитирует игрока официальный сайт лиги.

А теперь – ракета! 10 кандидатов на «Мориса Ришара» Овечкин есть, но он не первый.