Форвард «Эдмонтона» Слепышев получил травму и пропустит тренировочный лагерь

Нападающий «Эдмонтон Ойлерз» Антон Слепышев травмировал голеностопный сустав во время тренировочного лагеря, сообщает в своём «твиттере» североамериканский журналист Марк Спектор. Россиянин пропустит оставшуюся часть лагеря и, возможно, не сумеет принять участие в первых играх регулярного чемпионата.



В прошедшем регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги 23-летний Слепышев принял участие в 46 встречах, записав на свой счёт 10 (4+6) результативных баллов при показателе полезности «+5» и 4 минутах штрафного времени.

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