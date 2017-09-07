«Северсталь» в рамках проекта ON AIR пообщалась с врачом команды

ХК «Северсталь» продолжила видео-проект «Хоккей ON AIR», начатый в прошлом сезоне. В рамках проекта игроки и тренеры клуба проводили один из матчей регулярного чемпионата КХЛ с включённым микрофоном. В сезоне-2016/17 это были лучший бомбардир «Северстали» Дмитрий Кагарлицкий и главный тренер череповчан Александр Гулявцев.



В новом, юбилейном сезоне первым участником «ON AIR» стал главный врач команды «Северсталь» Сергей Винников, по итогам прошлого сезона признанный лучшим врачом КХЛ и получивший приз имени Андрея Зимина.



Посмотреть видео можно на официальном канале клуба в YouTube.

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