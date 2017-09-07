Ларак: Макдэвид набрал 100 очков и потому, что вокруг него были жёсткие игроки

Известный в прошлом тафгай Жорж Ларак высказался о значении для команды жёстких хоккеистов, способных постоять как за себя, так и за партнёров.



«Кому там не нравятся жёсткие игроки? Кто их критикует? Возможно, вы оказались по ту сторону границы, где находятся люди, которые не разбираются в хоккее. Как вы думаете, почему Макдэвид набрал 100 очков? Вы видели, сколько у него было свободы на льду? Да и травмы на команду не навалились», — приводит слова Ларака официальный сайт Национальной хоккейной лиги.

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