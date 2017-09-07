Защитник «Нэшвилла» Эллис пропустит 4-6 месяцев

Защитник «Нэшвилл Предаторз» Райан Эллис получил тяжёлую травму колена и перенёс операцию, сообщает в своём «твиттере» североамериканский журналист Том Уиллис. Как сообщается, срок восстановления хоккеиста составит минимум 4-6 месяцев.



В прошедшем регулярном чемпионате 26-летний хоккеист провёл 71 встречу, записав на свой счёт 38 (16+22) результативных баллов при показателе полезности «+17» и 29 минутах штрафного времени. В плей-офф

Эллис набрал 13 (5+8) очков при показателе полезности «+4» и 12 минутах штрафа.

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