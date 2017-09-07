Лафонтэйн: хоккей очень многое дал нам, теперь мы должны вернуть долг

Известный в прошлом хоккеист, вице-президент НХЛ по развитию хоккея Пэт Лафонтэйн поделился мнением о принятии в лиге Декларации принципов.



«Хоккей имеет огромное значение, люди думают о нём, болеют за команды. И это очень важно. Я горжусь тем, что являюсь частью хоккейного мира. Все вместе мы можем установить новые стандарты. Когда мы работаем вместе, то можем определить, как должен развиваться хоккей, каким он будет в будущем и как изменимся мы вместе с ним. Хоккей очень многое дал нам, теперь мы должны вернуть долг. Объединение всех любителей хоккея поможет процветанию нашей игры. Всё начинается с поддержки провозглашённых принципов. Им надо следовать, помогать другим претворять их в жизнь и защищать их», — цитирует Лафонтэйна официальный сайт лиги.

НХЛ опубликовала Декларацию принципов