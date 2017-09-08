«Эдмонтон» подписал контракт новичка с защитником Саморуковым

Клуб Национальной хоккейной лиги «Эдмонтон Ойлерз» подписал профессиональный контракт с российским защитником Дмитрием Саморуковым, информирует официальный сайт «нефтяников». Заключённое соглашение является стандартным контрактом новичка, оформлено на трёхлетний срок и будет носить двусторонний характер.



18-летний хоккеист был выбран клубом в третьем раунде драфта-2017, и теперь примет участие в тренировочном лагере новичков «Эдмонтона».



В прошлом сезоне защитник провел 67 матчей за команду Хоккейной лиги Онтарио «Гуэлф Штром», набрав 20 (4+16) очков и 41 штрафную минуту.



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