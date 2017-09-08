Ежов: СКА и ЦСКА штампуют победы, «Нефтехимику» надо брать с них пример

Вратарь «Нефтехимика» Илья Ежов рассказал о текущем положении дел в команде. Нижнекамцы на старте сезона выиграли три матча подряд, а затем потерпели три поражения кряду.

«У нас был отличный август, когда команда выиграла два предсезонных турнира — в Астане и Уфе. Хорошо начали и «регулярку» — с трёх домашних побед. Затем в родных стенах отдали, по сути, выигранный матч «Ладе», когда доминировали по броскам, два периода вели в счёте, но где-то немного не повезло. Потом стартовал выезд по маршруту Уфа — Сочи — Братислава. Считаю, и с «Салаватом», и особенно с ХК «Сочи» играли на равных, уступив в нюансах. По последним тренировкам в Братиславе видно, что команда заряжена и в матче со «Слованом» будет выдавать концовку турне. Плюс впереди домашняя серия с крепкими соперниками из Западной конференции. У нас очень сильный коллектив, поэтому новый подъём не за горами.

Главный тренер Андрей Назаров абсолютно прав, он повторяет, что когда команда играет по своей системе, то обязательно приходит результат. Это мы видели и в августе, и во многих эпизодах сентябрьских игр. У нас много молодых ребят, которые хорошо готовы функционально и которые должны лезть на ворота соперника, наносить много бросков, воздействовать на голкипера. Это современная система, так играют практически все клубы НХЛ, да и в КХЛ многие на неё переходят.

У нас в Нижнекамске большой лёд, и я после маленькой площадки в Тольятти к нему уже адаптировался. У нас отличная молодёжь, можно выделить многих — и защитников, и нападающих. Например, Александра Авцина или Павла Порядина — ярких, взрывных форвардов, которым при правильном отношении к работе гарантировано хорошее будущее.

Основное внимание уделяю нашей команде, но по возможности слежу и за соперниками. Кто из них конкурент, сейчас понять трудно. СКА и ЦСКА штампуют победы, ведут лигу за собой. Что вряд ли кого-то удивляет — «армейцы» всех к этому давно приучили. Надо брать с них пример», — цитирует Ежова Russia-Hockey.