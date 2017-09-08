Малкин: Радулов невероятно мотивирован и покажет феноменальную игру за «Даллас»

Нападающий «Питтсбург Пингвинз» Евгений Малкин выразил мнение, что Александр Радулов покажет феноменальную игру за «Даллас Старз» в сезоне-2017/18.

«Мы больше 10 лет друг друга знаем. Часто общаемся. Всё лето, можно сказать, вместе провели. Саша – весёлый, искренний, интересный парень. Он порекомендовал мне тренера Павла Маркидана, с которым готовился к прошлому сезону в НХЛ. Радулов был очень доволен результатами этой подготовки.



Даже не знаю, откуда у него столько энергии! В физическом плане он подготовлен к сезону просто здорово. Сильно тренировался летом, с утроенной энергией, чтобы в полной мере проявить себя в новом клубе. Думаю, в новом чемпионате Александр покажет феноменальную игру. Он невероятно мотивирован», – цитирует Малкина «Советский спорт».