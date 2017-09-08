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Папа римский одобрил принятую НХЛ Декларацию принципов

8 сентября 2017, пятница. 09:15 Хоккей

Папа римский Франциск одобрил принятую Национальной хоккейной лигой совместно с другими хоккейными организациями Декларацию принципов.

«Папа Франциск был рад узнать, что хоккейные организации приняли Декларацию принципов, которая обсуждалась на глобальной конференции «Спорт на службе человечеству». Его святейшество верит, что этот важный жест будет способствовать более глубокому пониманию ключевой роли спорта в воспитании будущих поколений и поощрении духовных ценностей командной работы, солидарности и взаимного уважения, столь необходимых для построения более справедливого и братского мира», – рассказал инициатор принятия декларации Пэт Лафонтэйн.

В прошлом году Лафонтэйн присутствовал на конференции в Ватикане и встречался там с папой Франциском. Основные принципы декларации: поддержка семейных ценностей с помощью хоккея, признание того, что хоккей играет огромную роль в формировании личности и жизненной позиции, что занятия любыми видами спорта приносят пользу. Декларация также провозглашает, что хоккеем могут заниматься все независимо от расовой, религиозной, половой и сексуальной принадлежности или социально-экономического статуса.

НХЛ опубликовала Декларацию принципов
Источник: sportsnet.ca Сообщить об ошибке
Новости. Хоккей
8 сентября 2017, пятница
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