«Вегас Голден Найтс» может начать свой дебютный сезон в НХЛ без капитана

Генеральный менеджер клуба — новичка Национальной хоккейной лиги «Вегас Голден Найтс» Джордж Макфи сообщил, что команда может начать сезон без капитана.



«Для нас может быть лучше, если у нас будет группа лидеров, чем назначить кого-то одного капитаном. Мы не хотим давать нашивку тому парню, который не будет вести команду за собой на протяжении долгого времени. Мы бы хотели узнать наших игроков поближе. Посмотрим, как это получится», – передаёт слова функционера официальный сайт Национальной хоккейной лиги.

Житник считает, что «Вегас» — отличный вариант и для Шипачёва, и для Зарипова