Карлсон: не собираюсь отпрашиваться на ОИ-2018 у владельца «Оттавы»

Капитан «Оттавы Сенаторз» Эрик Карлссон сказал, что вопрос с участием в Олимпиаде для него окончательно закрыт.



«Да, вопрос закрыт окончательно. К сожалению, мы не сможем там сыграть. Я думаю, что это плохое решение, которое принималось теми, кто не понимает масштабов значимости Олимпиады для хоккейного мира и для игроков.



Хотел бы я отпроситься у владельца клуба? Я хотел бы сыграть на Олимпиаде. Но не собираюсь так делать. Уходить в середине февраля, бросать команду, партнёров. Так что, к сожалению, дверь для игроков НХЛ закрыта», – цитирует игрока Sportsnet.

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