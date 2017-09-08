Кросби: начинаем сезон с таким настроем, что сможем выиграть Кубок ещё раз

Капитан «Питтсбург Пингвинз»Сидни Кросби порассуждал о шансах команды выиграть третий Кубок Стэнли подряд.



«После всех потерь в составе расклады не в нашу пользу. Но всё в порядке. У нас есть игроки, которые верят друг в друга. Нужно, чтобы всё сложилось правильно, но почему бы и нет? Мы начинаем сезон с таким настроем, что сможем выиграть ещё раз. И это просто вопрос готовности к вызовам, с которыми мы столкнёмся на этом пути.



Я знаю, что выиграть Кубок три раза подряд нелегко. Я разговаривал с ветеранами «Питтсбурга», и они говорили: «В 1993 году была лучшая команда из трёх. И она проиграла», – цитирует Кросби официальный сайт НХЛ.

Макдэвид: Кросби — лучший игрок в мире, он выиграл всё