Макдэвид: у Строума будет возможность сыграть с хорошими хоккеистами в «Ойлерз»

Капитан «Эдмонтон Ойлерз» Коннор Макдэвид высказался о новичке команды Райане Строуме. Хоккеист перешёл в «Ойлерз» в результате обмена Джордана Эберле в «Нью-Йорк Айлендерс».



«Строум может совершить прорыв. У него будет возможность сыграть с хорошими игроками и, возможно, получить время в большинстве. Он уже добивался успеха в НХЛ. Он хорошо катается, читает игру. Когда я думаю о Строуме, то всегда возвращаюсь к его пониманию игры. Я играл с его младшим братом Диланом, и мы отлично ладили на льду», – цитирует игрока официальный сайт НХЛ.

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