Несколько хоккеистов «Витязя» не сыграют с «Салаватом» из-за недомогания

Несколько хоккеистов подмосковного «Витязя» не смогут принять участие в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги КХЛ с уфимским «Салаватом Юлаевым». Речь идёт о недомогании. В семи матчах подмосковная команда одержала три победы, а очки набирала в четырёх матчах.

«Некоторые хоккеисты команды, достаточно большое число, не смогут сыграть в матче с «Салаватом Юлаевым» из-за недомогания и проблем со здоровьем», — сообщили корреспонденту Чемпионата» Павлу Панышеву в пресс-службе подмосковного клуба.