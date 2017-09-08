«Аризона» подписала пробный контракт с защитником Страканом

Команда Национальной хоккейной лиги «Аризона Койотс» пригласила защитника Тайсона Стракана в тренировочный лагерь. Контракт между игроком и американским хоккейным клубом носит пробный характер.



В минувшем сезоне 32-летний игрок выступал в Американской хоккейной лиге в составе «Рочестера». В 61 матче на счету игрока 1 заброшенная шайба и 11 голевых передач очков. Показатель полезности при этом составил «-8». В Национальной хоккейной лиге за карьеру Стракан провёл 186 матчей и набрал 20 (1+19) очков.

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