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Третьяк: декабрьский турнир отметит 50-летний юбилей, это дополнительный интерес

8 сентября 2017, пятница. 13:45 Хоккей

Президент ФХР Владислав Третьяк рассказал о предстоящем в декабре Кубке Первого канала.

«В этом году наш традиционный декабрьский турнир, который отметит 50-летний юбилей, вызовет дополнительный интерес. К традиционным участникам Еврохоккейтура добавились две дополнительные сборные. Федерация хоккея России договорилась об участии сборной Канады, нашим самым принципиальным соперником.

После приглашения «Кленовых листьев» нам нужна была ещё одна команда, чтобы турнир имел чётное количество участников, а формула вписалась в имеющиеся временные рамки. Сборная Кореи, готовящаяся к выступлению на домашней Олимпиаде, проявила свою заинтересованность, соглашение было достигнуто», — цитирует функционера официальный сайт организации.

Сборная России на Кубке Первого канала сыграет с канадцами, финнами и шведами
Источник: Федерация хоккея России Сообщить об ошибке
Теги
Владислав Третьяк ФХР
Новости. Хоккей
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