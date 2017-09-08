Кауэн: предстоит проделать большую работу, чтобы закрепиться в «Колорадо»

Защитник Джаред Кауэн прокомментировал тот факт, что «Колорадо Эвеланш» предложил ему просмотровый контракт и пригласил в тренировочный лагерь.



«Я выбирал из нескольких предложений, и здесь есть возможность попасть в состав, в отличие от прошлого сезона, хоть я и знаю, что они хотят не этого. Я знаю, что мне предстоит проделать большую работу, чтобы закрепиться в составе. Надеюсь, это сработает. У меня был долгий отдых – дольше, чем хотелось бы. Надеюсь, что всё позади», – цитирует игрока официальный сайт НХЛ.

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